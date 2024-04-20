Бербок: ФРГ пожаловалась в офис Нетаньяху после его ссоры из-за Газы

Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт обратился с жалобой в канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху после того, как в СМИ были опубликованы подробности предполагаемой ссоры между Нетаньяху и министром иностранных дел Германии Анналеной Бэрбок из-за фотографий сектора Газа.
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