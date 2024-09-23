📹🏮Снайперские подразделения группировки войск "Юг", включая отряды, проходящие подготовку при бригаде "Невский", активно перевооружаются на перспективные снайперские винтовки DXL-3 "Возмездие" (.
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📹🏮Снайперские подразделения группировки войск "Юг", включая отряды, проходящие подготовку при бригаде "Невский", активно перевооружаются на перспективные снайперские винтовки DXL-3 "Возмездие" (.