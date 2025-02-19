Третьеклассница из Новосибирской области спасла старшую сестру от смертельной болезни

Девочка стала донором костного мозга.В Новосибирской области школьница Таня, ученица пятого класса, совершила настоящий подвиг, став донором костного мозга для своей старшей сестры Регины.
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