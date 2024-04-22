Особый противопожарный режим объявлен в 23 субъектах РФ

Особый противопожарный режим введен в 23 регионах РФ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.Каждый год в России проводятся мероприятия по борьбе с пожарами, включающие в себя обучение населения правилам пожарной безопасности, организацию пожарных команд и проведение специальных мероприятий.