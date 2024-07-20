Маск призвал установить предельный возраст кандидатов в президенты США

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск выдвинул предложение о введении ограничений по возрасту для кандидатов в президенты США, опубликовав соответствующую идею на своей странице в соцсети X*.
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