Личные трагедии Натальи Крачковской

Наталья Крачковская – одна из тех актрис, которых узнает каждый, кто смотрел советские фильмы. Добрая улыбка и хорошее настроение всегда притягивали к ней людей, однако среди них было и много завистников.
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