Но Тэтчер звать не будем: «Угольная агония» может окончательно похоронить Кузбасс

Государство переложит все нужды шахтеров на частные компании, но после СВО проблему решать придется Ирина Мишина Фото: Михаил Соколов/ТАСС Материал комментируют: Игорь Юшков Угольная промышленность переживает тяжелый кризис.
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