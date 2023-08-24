Любопытно, однако

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"Сам, сам, все сам - никаких поблажек", - Эрдоган едет в Россию к Путину

"Сам, сам, все сам - никаких поблажек", - Эрдоган едет в Россию к Путину

  Президент Российской Федерации продолжает указывать одному зазнавшемуся турецкому политику на его место.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
У  моей бабушке было страшное ругательство ТУРОК,это самое плохое для нас. .От турка можно ждать чего угодно.
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2 час.
В К
Нет, с Хердоганом нельзя иметь ни каких дел!
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1 час.
Балу -
Из воспоминаний одного немца, воевавшего на Восточном фронте, о беседе с пленным красноармейцем:  Я решил спросить зачем им нужно сражаться за этого Сталина и коммунизм. Весь мир против этой красной заразы, а им он, видите ли, по душе. Я спросил через Вилли: &quot;Чем же ваш Сталин лучше нашего Гитлера?&quot;. Красноармеец молчал несколько секунд, а потом ответил Ваш фюрер похож на бабу в истерике. Он всегда орёт, размахивает руками - привлекает к себе внимание. А Сталину достаточно одного взгляда. Я даже сейчас слышу его и чувствую, что должен сражаться...
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