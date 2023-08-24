"Сам, сам, все сам - никаких поблажек", - Эрдоган едет в Россию к Путину

Балу -

Из воспоминаний одного немца, воевавшего на Восточном фронте, о беседе с пленным красноармейцем: Я решил спросить зачем им нужно сражаться за этого Сталина и коммунизм. Весь мир против этой красной заразы, а им он, видите ли, по душе. Я спросил через Вилли: "Чем же ваш Сталин лучше нашего Гитлера?". Красноармеец молчал несколько секунд, а потом ответил Ваш фюрер похож на бабу в истерике. Он всегда орёт, размахивает руками - привлекает к себе внимание. А Сталину достаточно одного взгляда. Я даже сейчас слышу его и чувствую, что должен сражаться...