Мозг попал в фокус: LICONN от Google снял барьеры для изучения нейронов

Google совместно с Институтом науки и технологии Австрии представил революционный метод LICONN, который позволяет создавать детализированные карты нейронных связей мозга с помощью обычных световых микроскопов.
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