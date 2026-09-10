Посольство РФ предложило Венгрии получать из Латвии газ «с ароматом демократии»

На фоне заявлений нового правительства Петера Мадьяра о пересмотре всех международных энергетических соглашений, заключенных при Викторе Орбане посольство России в Венгрии с недоумением и иронией восприняло сообщение главы венгерского МИД Аниты Орбан об обсуждении «энергетического сотрудничества» с коллегой из Латвии Байбой Браже.
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