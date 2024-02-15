От ворот поворот: Европа отказала Киеву в российских деньгах

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе© AP Photo / Hannes P Albert 3 дня назад 20K прочитали ЕС не оставляет попыток подобраться к замороженным российским активам.
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