От ворот поворот: Европа отказала Киеву в российских деньгах

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе© AP Photo / Hannes P Albert 3 дня назад 20K прочитали ЕС не оставляет попыток подобраться к замороженным российским активам.