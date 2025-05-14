Выпускники усиленно готовятся к экзамену на степень бакалавра

Подготовка к экзамену на степень бакалавра (БАК) находится на завершающей стадии. Осталось всего три недели, и выпускники выполняют тесты, аналогичные экзаменационным, или посещают дополнительные занятия, чтобы как можно лучше подготовиться.
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