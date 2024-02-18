Вильнюс в очередной раз усложнил провоз грузов в Калининград, но, в конечном итоге, пострадает от этого сам

В 2024 году Литва снизила квоту на перевозки российских грузов по железной дороге в пределах своей территории в Калининградскую область и из нее на 20%, но при этом увеличила транспортные сборы почти на 60%.
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