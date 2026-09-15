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Царьград

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Олигархи и СВО: Генерал Гурулёв раскрыл маленький секрет самых богатых людей

Олигархи и СВО: Генерал Гурулёв раскрыл маленький секрет самых богатых людей

Во время эфира депутат Госдумы Андрей Гурулёв неожиданно поднял тему, о которой непринято говорить на ТВ и раскрыл маленький секрет самых богатых людей в контексте СВО.

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