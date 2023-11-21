Улучшенные кассетные бомбы русских могут изменить ход войны

После того как Москва использовала модифицированную планирующую версию кассетной бомбы в местах напряженных боев на юге Украины, киевские войска при продолжении боев этой зимой вынуждены будут противостоять более эффективным российским военно-воздушным силам.
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