Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Улучшенные кассетные бомбы русских могут изменить ход войны

Улучшенные кассетные бомбы русских могут изменить ход войны

После того как Москва использовала модифицированную планирующую версию кассетной бомбы в местах напряженных боев на юге Украины, киевские войска при продолжении боев этой зимой вынуждены будут противостоять более эффективным российским военно-воздушным силам.

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