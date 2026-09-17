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Газета.ру

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Ле Пен допустила столетнюю или третью мировую войну из-за Украины

Ле Пен допустила столетнюю или третью мировую войну из-за Украины

Конфликт на Украине может продлиться 100 лет, либо перерасти в третью мировую войну. Об этом в эфире телеканала LCI заявила лидер партии «Национальное объединение» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен.

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