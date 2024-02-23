Текст песни Израиля для «Евровидения» потребовали изменить для допуска к конкурсу

Руководство Европейского вещательного союза (ЕВС) заявило Израилю, что, если не будет изменений в тексте песни «Октябрьский дождь», предложенной для выступления на «Евровидении» 2024 года, она будет окончательно дисквалифицирована.
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