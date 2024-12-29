Фицо заявил об ответных мерах на решение Зеленского по российскому газу

Молчаливое согласие Евросоюза на решение Владимира Зеленского по российскому газу приведет к ответным мерам, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо 29 декабря в открытом письме главам Европейской комиссии и Европейского совета.
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