Чего ждать от января петербуржцам

Рассказываем про новые законы и правила, вступающие в силу в первый месяц года. Начало 2025 года принесет жителям Санкт–Петербурга ряд изменений в законодательстве, которые, в частности, коснутся изменения ставок НДФЛ и повышения минимального размера оплаты труда.