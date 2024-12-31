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Чего ждать от января петербуржцам

Чего ждать от января петербуржцам

Рассказываем про новые законы и правила, вступающие в силу в первый месяц года. Начало 2025 года принесет жителям Санкт–Петербурга ряд изменений в законодательстве, которые, в частности, коснутся изменения ставок НДФЛ и повышения минимального размера оплаты труда.

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