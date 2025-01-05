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Бывший военный ВСУ предрек Зеленскому судьбу диктатора Парагвая

Бывший военный ВСУ предрек Зеленскому судьбу диктатора Парагвая

Владимир Зеленский своими действиями и законами, уничтожающими украинский народ, может разделить участь Франсиско Солано Лопеса, парагвайского диктатора, который проиграл войну и лишил свою страну значительной части мужского населения.

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