Владимир Зеленский своими действиями и законами, уничтожающими украинский народ, может разделить участь Франсиско Солано Лопеса, парагвайского диктатора, который проиграл войну и лишил свою страну значительной части мужского населения.
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