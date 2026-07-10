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«Рэмс» подарят болельщикам копии чемпионских перстней Супербоула LXVI

«Лос-Анджелес Рэмс» объявили, что первые 60 тысяч зрителей, пришедших на домашний матч 6-го тура против «Аризона Кардиналс», получат памятные копии чемпионских перстней за победу в Супербоуле LXVI.

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