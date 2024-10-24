Эти растительные продукты содержат женский гормон молодости

Основная проблема гормонотерапии в том, что при длительном поступлении в организм искусственных гормонов, собственный организм женщины фактически перестает их вырабатывать (при том, что они так были в дефиците).
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