Слова Макрона об отправке войск на Украину назвали "недопониманием"

Global Look Press/Karolis Kavolelis via www.imago-/www.imago-images.de Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего отправку войск европейских стран на Украину, были вызваны "недопониманием".
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