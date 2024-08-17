Количество пострадавших от обстрелов в Курской области выросло до 141

В больницах остаются десять детей.фото: t.me/gubernator_46--> Более 140 человек, из которых десять — дети, пострадали и были госпитализированы с 6 августа после атак ВСУ на Курскую область, сообщил 17 августа врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко.
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