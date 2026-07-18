CENTCOM: США перехватили пять судов, связанных с Ираном

Американские ВМС, выполняя морскую блокаду Ирана, перехватили пять торговых судов. Эта мера была возобновлена 14 июля, после прежнего режима с 13 апреля по 18 июня, когда было перенаправлено 142 судна и выявлено девять нарушителей.