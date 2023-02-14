Майкон на вопрос о самом крутом бразильце в России: «Знаком с Вагнером Лавом, но лучшим был Халк»

Бывший защитник «Интера» Майкон ответил на вопрос о самом крутом бразильце в России. – Кто был самым крутым бразильцем в России? – Знаком с Вагнером Лавом, но считаю, лучшим легионером в России был Халк, – считает экс-игрок сборной Бразилии.