В Москве арестовали устроивших поножовщину в ТЦ охранников

Суд арестовал двух охранников, которые ранили мужчин в торговом центре «Калейдоскоп».Суд заключил под стражу двух охранников, которых обвиняют в поножовщине в торговом центре «Калейдоскоп» на Сходненской улице в Москве.
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