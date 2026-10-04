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Мировое обозрение

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Святые мощи целы. Украина — нет...

Святые мощи целы. Украина — нет...

Главное в тезисах: Тезис 1: Сообщения о якобы утрате части мощей святого Дмитрия Донского на Лиманском направлении в зоне СВО не подтвердились — в РПЦ их назвали «злонамеренным вымыслом».

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