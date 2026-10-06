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Царьград

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Названы примерные сроки открытия перекрестка Троицкий–Комсомольская

Названы примерные сроки открытия перекрестка Троицкий–Комсомольская

3 октября в Архангельске перекрыли перекресток Троицкий проспект – улица Комсомольская. Названа дата окончания работУтром 3 октября специалисты "РВК-Архангельск" начали работы на пересечении Троицкого проспекта и улицы Комсомольской.

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