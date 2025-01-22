Архангелогородец погасил долг по алиментам, чтобы вернуть водительские права

Ограничение права на управление автомобилем заставило мужчину выплатить долг по алиментам в размере 102 тысяч рублейПо решению суда мужчина был обязан ежемесячно перечислять на содержание своей несовершеннолетней дочери половину прожиточного минимума.
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