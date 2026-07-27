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Вечерний Новосибирск

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Сто лет назад через Новосибирск прошла экспедиция Николая Рериха

Сто лет назад через Новосибирск прошла экспедиция Николая Рериха

Среди топ-лотов – полотно Николая Рериха «Идольское место» конца 1900-х годов. Как отметили в пресс-службе, пастель имеет музейное значение, в том числе по причине небольшого числа сохранившихся работ мастера, написанных им в России.

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