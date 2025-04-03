Во Франции назвали возможные потери из-за пошлин Трампа на европейский алкоголь

Член французского парламента Виржини Дюби-Мюллер обратилась к министру сельского хозяйства Анни Женевар с предупреждением о последствиях плана администрации президента США Дональда Трампа ввести 200-процентные пошлины на европейские вина и спиртные напитки.
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