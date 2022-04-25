Новости Тамбова

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Ночной обзор: победа Макрона, самые популярные автомобили с пробегом, режим простоя во Внуково

Ночной обзор: победа Макрона, самые популярные автомобили с пробегом, режим простоя во Внуково

Эммануэль Макрон был переизбран на пост президента Франции. Он набрал 58,54% голосов по итогу подсчета 100% бюллетеней второго тура выборов, его соперница Марин Ле Пен — лидер правой партии «Национальное объединение» — набрала 41,46% голосов.

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