Ночной обзор: победа Макрона, самые популярные автомобили с пробегом, режим простоя во Внуково

Эммануэль Макрон был переизбран на пост президента Франции. Он набрал 58,54% голосов по итогу подсчета 100% бюллетеней второго тура выборов, его соперница Марин Ле Пен — лидер правой партии «Национальное объединение» — набрала 41,46% голосов.