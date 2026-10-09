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Царьград

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Reuters: Учёные обнаружили древнего полуводного зверя в Китае

Reuters: Учёные обнаружили древнего полуводного зверя в Китае

Ученые из Китая обнаружили останки млекопитающего Мегакауды, жившего 165 млн лет назад. Этот полуводный вид плавал как утконос, охотился как выдра и имел бобровый хвост.

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