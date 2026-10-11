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Воронежские новости

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Воронежскую область накроет туман в ночь на понедельник

Воронежскую область накроет туман в ночь на понедельник

Белая мгла накроет регион вновь в 18:00 часов воскресенья, 11 октября. Продлится это погодное явление до 06:00 часов понедельника, 12 октября.

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