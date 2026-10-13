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Ксении Собчак посмеялась на Викторией Боней которая заговорила о интимной теме

Многолетнее противостояние Ксении Собчак и Виктории Бони вновь дало о себе знать. Несмотря на то что еще несколько месяцев назад казалось, что конфликтующие стороны наконец найдут общий язык, 44-летняя телеведущая не упустила возможности с иронией прокомментировать недавние заявления 46-летней ….

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