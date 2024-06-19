Эрдоган планирует встретиться с Путиным в начале июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 3-4 июля в Астане провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и обсудить строительство газового хаба, а также ситуацию вокруг Украины, – передает в среду, 19 июня, телеканал Habertürk.