Скиллы скиллили, да не выскилилли

Очередная стратегическая инициатива вышла с небольшим брачком: генерального директора и руководителя аппарата Агентства развития профессий и навыков («Вордскиллс Россия») Роберта Уразова и Данира Мухаметзянова задержали по подозрению в мошенничестве.