Скиллы скиллили, да не выскилилли

Очередная стратегическая инициатива вышла с небольшим брачком: генерального директора и руководителя аппарата Агентства развития профессий и навыков («Вордскиллс Россия») Роберта Уразова и Данира Мухаметзянова задержали по подозрению в мошенничестве.
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