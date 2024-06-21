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Дзен Дневник

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Скиллы скиллили, да не выскилилли

Скиллы скиллили, да не выскилилли

Очередная стратегическая инициатива вышла с небольшим брачком: генерального директора и руководителя аппарата Агентства развития профессий и навыков («Вордскиллс Россия») Роберта Уразова и Данира Мухаметзянова задержали по подозрению в мошенничестве.

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