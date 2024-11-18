🌨☠️Погода на позициях ВСУ пасмурная, местами «Град». Реактивщики наносят удар зажигательными снарядами по позициям ВСУ #ВСУ #Град #РСЗО #СВО #Прилет.
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🌨☠️Погода на позициях ВСУ пасмурная, местами «Град». Реактивщики наносят удар зажигательными снарядами по позициям ВСУ #ВСУ #Град #РСЗО #СВО #Прилет.
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