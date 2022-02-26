Постпред Китая в ООН объяснил позицию своей страны по ситуации на Украине

По словам китайского дипломата, Пекин «глубоко обеспокоен» событиями на Украине. Его страна формирует свою позицию, исходя «из сути происходящего», поэтому ответ ООН «должен быть рассудительным», а действия — направленными на разрядку кризиса.
По словам китайского дипломата, Пекин «глубоко обеспокоен» событиями на Украине. Его страна формирует свою позицию, исходя «из сути происходящего», поэтому ответ ООН «должен быть рассудительным», а действия — направленными на разрядку кризиса.
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