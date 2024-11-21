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Стартап Odoo увеличил оценку до 5 млрд евро благодаря инвестициям от CapitalG и Sequoia

Бельгийский стартап Odoo, конкурирующий с SAP в сфере корпоративного программного обеспечения, увеличил свою оценку до 5 млрд евро ($5,3 млрд) в раунде вторичных продаж акций, возглавляемом венчурным фондом CapitalG от Alphabet и Sequoia Capital.

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