Вымерзающее Подмосковье

Элеонора Коган

Вот при советской власти хоть было куда пожаловаться. сейчас? Звонишь, ругаешься, как я на днях, когда у меня воздушная пробка была в квартире после аварии в какой-то квартире в нашем стояке. С трудом добилась продувки и перезапуска системы. Мне же ещё из нашей Управы и нахамили, сказав, что слесаря не скоты и не должны на меня работать.И чтобы я подождала до утра. А ночью мороз был до - 21 гр.С. А сразу сделать качественно не слабо? Сколько у меня, пенсионерки, здоровья за этот вечер ушло, пока включили.