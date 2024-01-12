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Вымерзающее Подмосковье

Вымерзающее Подмосковье

С одной стороны тема не требует большой аналитики, поскольку Ваш покорный слуга является обитателем так называемого «человейника», «спального района», «многоэтажного треша» в рядовом провинциальном губернском городе.

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Комментарии
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ОС
Ольга Симилейская
Именно
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2 час.
Армен Хачатурян
Советская власть вам не нравилась?!
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2 час.
Элеонора Коган
Вот при советской власти хоть было куда пожаловаться. сейчас? Звонишь, ругаешься, как я на днях, когда у меня воздушная пробка была в квартире после аварии в какой-то квартире в нашем стояке. С трудом добилась продувки и перезапуска системы. Мне же ещё из нашей Управы и нахамили, сказав, что слесаря не скоты и не должны на меня работать.И чтобы я подождала до утра. А ночью мороз был до - 21 гр.С. А сразу сделать качественно не слабо? Сколько у меня, пенсионерки, здоровья за этот вечер ушло, пока включили.
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1 час.

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