«Каролина» и «Бостон» дошли до 7-го матча, выигрывая дома. В серии всего 3 вида счета – 5:2, 5:1 и 4:2

«Каролина» и «Бостон» дошли до 7-го матча, выигрывая дома. В серии всего 3 вида счета – 5:2, 5:1 и 4:2

«Каролина» и «Бостон» дошли до 7-го матча, выигрывая домашние матчи. «Брюинс» одержали победу над «Харрикейнс» (5:2) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

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