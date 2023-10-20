Дошкольника из Алексеевского наградили медалью за выступление на благотворительном фестивале

Воспитанник дошкольного отделения школы №293 в Алексеевском Иван Шамшура принял участие в Гала — концерте XlV Международного благотворительного фестиваля «Белая трость», который проходил в концертном зале «Крокус — Сити».
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