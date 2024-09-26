В МИД выразили надежду, что у США хватит ума не разрешать Киеву удары вглубь РФ

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин заявил, что Москва надеется, что у Соединенных Штатов Америки хватит ума и разума не давать Киеву разрешение на нанесение ракетных ударов вглубь территории России западными вооружениями.