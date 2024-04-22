Универсальные гаджеты в помощь водителю: выбрали лучшее комбо «3 в 1»

Несмотря на сравнительно высокую цену, комбоустройства прибавляют в популярности. В одном гаджете вы получаете сразу все основные функции, полезные как при ежедневных поездках (видеорегистратор), так и в дальней дороге (база камер и радар-детектор).
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