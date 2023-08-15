Россия разрывает очередную петлю наследия 90-х. Путин выбрасывает проект Киссинджера и Сороса в урну

Игорь Василевский

Вы рассуждаете как кровавый ГэБист!!! Ай-яй-яй! А что скажут светлоликие??? И разве можно волновать самоходного дедушку??? А я вот все думаю... А дождусь ли я этих дней светлых, когдаэтих пидоров да кого за мошонку, кого - за губы утиные и лес валить...