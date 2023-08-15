Россия разрывает очередную петлю наследия 90-х. Путин выбрасывает проект Киссинджера и Сороса в урну

Театр абсурда

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  • Игорь Василевский
    Вы рассуждаете как кровавый ГэБист!!! Ай-яй-яй! А что скажут светлоликие??? И разве можно волновать самоходного дедуш...Россия разрывает ...
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Комментарии
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Виталий Рудзит
Давно пора было...
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7 час.
Александр Петров
они долго не живут потмуШто вот я их вижу так🤪😂)))
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7 час.
Игорь Василевский
Вы рассуждаете как кровавый ГэБист!!! Ай-яй-яй! А что скажут светлоликие??? И разве можно волновать самоходного дедушку??? А я вот все думаю... А дождусь ли я этих дней светлых, когдаэтих пидоров да кого за мошонку, кого - за губы утиные и лес валить...
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4 час.

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