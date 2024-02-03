Первый краш-тест гарнитуры Apple Vision Pro за 3500 долларов. Оказалось, что она весьма прочная

Снижение частоты кадров, скорости Wi-Fi и затемнение экрана у Apple Vision Pro. Компания рассказала о снижении производительности гарнитуры Недолго пришлось ждать, прежде чем кто-то решил проверить гарнитуру Apple Vision Pro на прочность.
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