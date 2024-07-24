Украина на фоне дефицита электроэнергии планирует запросить в течение суток помощь из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, сообщает министерство энергетики страны в Telegram-канале.
Сосите бензин
Комментарии
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Eduard
Всю элиту Европы надо прикончить!
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22 час.
Eduard
Если бы не так называемая "помощь" Европы и США всё давно бы закончилось!
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22 час.
Eduard
Помощь в связи с чем,в связи сбитым хунтой Украины пассажирским боингом?
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22 час.
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