СМИ стали известны детали о взрыве Крымского моста осенью 2022 года

«Коммерсантъ» сообщает, каким образом ВСУ атаковали сооружение. В октябре 2022 года взрыв на Крымском мосту был проведен при помощи самодельного взрывного устройства, которое, при детонации продемонстрировало мощность, эквивалентную 10 тоннам тротила.
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