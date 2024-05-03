СМИ стали известны детали о взрыве Крымского моста осенью 2022 года

«Коммерсантъ» сообщает, каким образом ВСУ атаковали сооружение. В октябре 2022 года взрыв на Крымском мосту был проведен при помощи самодельного взрывного устройства, которое, при детонации продемонстрировало мощность, эквивалентную 10 тоннам тротила.